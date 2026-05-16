A Lampedusa, un gruppo di 55 migranti è stato soccorso su un barchino di metallo. Tra loro c'era anche una neonata, che è deceduta per ipotermia poco dopo lo sbarco e durante il trasferimento al Poliambulatorio. La Guardia di Finanza ha riferito che l’imbarcazione è stata intercettata a circa 30 miglia dalla costa. Dopo il salvataggio, i migranti sono stati condotti nel centro di accoglienza dell’isola. La tragica morte della neonata ha suscitato attenzione sull’emergenza migranti.

Una neonata è morta di ipotermia subito dopo lo sbarco a Lampedusa, durante il trasferimento al Poliambulatorio. Alle 4.30 sono approdate su molo Favarolo 55 persone soccorse dalla motovedetta V1307 della guardia di finanza, originarie di Camerun, Costa d’Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone. Tra loro 7 donne e 6 minori. La piccola, in condizioni critiche, è stata trasferita con la madre al Poliambulatorio dove i medici ne hanno constatato il decesso. Aveva poche settimane, forse poco più di un mese. La mamma della piccola ha, al momento, soltanto riferito che entrambe sono originarie della Costa d’Avorio. La donna verrà sentita nelle prossime ore. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Lampedusa, 55 migranti su un barchino di metallo: tra loro anche una neonata morta di freddo

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#Lampedusa Una neonata è morta subito dopo lo sbarco, durante il trasferimento verso il Poliambulatorio. Era tra i 55 migranti soccorsi all'alba dalla Guardia di Finanza. La piccola, giunta con la mamma già in condizioni critiche, è deceduta per ipotermia F x.com

Migranti: neonata morta per ipotermia a Lampedusa dopo lo sbarco reddit

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