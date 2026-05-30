Smettila di fissarmi | 23enne presa a pugni sul bus a Roma

Una donna di 23 anni è stata presa a pugni su un autobus a Roma dopo aver chiesto a un uomo di smettere di fissarla. L’aggressore avrebbe reagito colpendola al volto, mentre la vittima ha riportato ferite che hanno richiesto cure mediche. La polizia sta indagando sull’accaduto e sta cercando di identificare l’uomo. Nessun’altra persona coinvolta è stata segnalata.

Roma, 30 maggio 2026 – Una giovane donna è stata aggredita su un autobus dopo aver chiesto a un uomo di smettere di fissarla. È accaduto nella notte a Roma, nel quartiere Torpignattara, in via Filarete, dove sono intervenuti i Carabinieri della Stazione Roma Cinecittà. Secondo una prima ricostruzione, la vittima, una romana di 23 anni, era salita a bordo di un bus Atac partito da Termini quando avrebbe notato un uomo che la fissava in modo insistente e prolungato. Dopo essere stato invitato a smettere, l’uomo avrebbe reagito con violenza, colpendola con un pugno al volto. Poi si sarebbe nuovamente seduto sul mezzo, come se nulla fosse accaduto. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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