Uno studio ha rilevato che tenere uno smartphone vicino al letto può alterare i livelli di saturazione di ossigeno nel sangue. La presenza del dispositivo, anche con le notifiche disattivate, mantiene il cervello in stato di allerta, influenzando i parametri respiratori. La ricerca evidenzia come la semplice vicinanza del telefono possa avere effetti sulla respirazione durante il sonno. Non sono stati specificati dati quantitativi o modalità di misurazione.

? Punti chiave Come influisce la presenza dello smartphone sulla saturazione di ossigeno?. Perché il cervello resta in allerta anche con notifiche disattivate?. Quali rischi corrono le persone più fragili come gli anziani?. Dove dovresti posizionare il telefono per proteggere il tuo riposo?.? In Breve Studio condotto su 36 studenti della Slovak Medical University di Bratislava.. Monitoraggio durato dodici mesi con confronto tra due fasi di due settimane.. Neurologo Ferini-Strambi del San Raffaele di Milano analizza i limiti metodologici.. Consigliato tenere il telefono in un'altra stanza o limitarlo al traffico voce.. Saturazione di ossigeno alterata dopo un anno di monitoraggio su 36 studenti: i segnali del sonno vicino ai campi elettromagnetici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Smartphone vicino al letto: lo studio rivela alterazioni dell’ossigeno

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