L'impatto degli asteroidi ha favorito vita e ossigeno sulla Terra | lo rivela un cratere in Corea del Sud

Un cratere in Corea del Sud contiene tracce che collegano gli impatti degli asteroidi alla promozione della vita e della produzione di ossigeno sul pianeta. Gli studi sui sedimenti e le rocce all’interno del sito hanno evidenziato cambiamenti chimici e biologici associati a questi eventi. I reperti suggeriscono che i siti di impatto potrebbero aver contribuito a modificare l’ambiente terrestre favorendo l’insediamento di forme di vita e l’aumento dell’ossigeno. La scoperta si basa su analisi geochimiche effettuate nel sito.

Nel cuore di un cratere in Corea del Sud sono stati trovati indizi sul fatto che i siti di impatto degli asteroidi hanno favorito la vita e la produzione dell'ossigeno sulla Terra. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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