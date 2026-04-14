LIVE Alle 21 Liverpool-Psg le ultime | Slot con Frimpong terzino Luis Enrique conferma tutti

Alle 21 si svolge la partita tra Liverpool e Psg, con i padroni di casa che cercano di rimontare il risultato dell'andata, terminato 2-0 per i francesi con le reti di Doué e Kvaratskhelia. La squadra inglese ha annunciato la formazione con Slot terzino e Luis Enrique ha confermato tutti i giocatori disponibili. La sfida si disputa in un clima di attesa tra tifosi e addetti ai lavori.

(4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Neves; Doué, Dembelé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique (4-2-3-1): Mamardashvili; Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Wirtz; Ekitike. All. Slot A dirigere la gara sarà un fischietto italiano, Maurizio Mariani della sezione di Roma. Assistenti Bindoni-Tegoni, quarto uomo Marchetti, Var Di Bello e Avar Di Paolo. La gara di andata ha spezzato il perfetto equilibrio nei precedenti in competizioni europee: con il 2-0 del Parco dei Principi, sono quattro le vittorie dei francesi contro le tre degli inglesi. Nella scorsa...🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - LIVE Alle 21 Liverpool-Psg, le ultime: Slot con Frimpong terzino, Luis Enrique conferma tutti LIVE Psg-Liverpool: Slot punta su Salah, Luis Enrique si affida a Douè"Manchester City e Paris Saint-Germain sono squadre piuttosto simili per qualità e per il tipo di gioco che vogliono esprimere. Formazioni ufficiali PSG-Liverpool, le scelte di Luis Enrique e Slot per il match di Champions LeagueCalciomercato Inter, Zanetti all’opera per il centrocampo del futuro: la mossa per portare in nerazzurro quel talento del Como Spalletti Juve, ci...