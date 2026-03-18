Il Liverpool e il Galatasaray si preparano a sfidarsi in una partita decisiva. Le probabili formazioni vedono i Reds determinati a ottenere un risultato importante, con le scelte di formazione affidate a Slot, mentre il Galatasaray si affida alle decisioni di Buruk. La partita è attesa con interesse dagli appassionati, che seguono attentamente le mosse delle due squadre.

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© Calcionews24.com - Probabili formazioni Liverpool Galatasaray: Reds a caccia del ribaltone. Le ultime sulle scelte di Slot e Buruk

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