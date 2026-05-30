Slot esonerato dal Liverpool | cosa può cambiare per la Juventus sul mercato

Da juventusnews24.com 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Liverpool ha esonerato il tecnico, lasciando aperte diverse possibilità per il mercato della Juventus. La decisione potrebbe influenzare le strategie di acquisto e cessione della squadra bianconera, in particolare per quanto riguarda i ruoli di allenatore e giocatori coinvolti. La Juventus monitorerà le eventuali opportunità derivanti da questa situazione, valutando eventuali inserimenti di giocatori o modifiche al proprio organico in vista della prossima stagione.

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