Slot esonerato dal Liverpool | cosa può cambiare per la Juventus sul mercato

Il Liverpool ha esonerato il tecnico, lasciando aperte diverse possibilità per il mercato della Juventus. La decisione potrebbe influenzare le strategie di acquisto e cessione della squadra bianconera, in particolare per quanto riguarda i ruoli di allenatore e giocatori coinvolti. La Juventus monitorerà le eventuali opportunità derivanti da questa situazione, valutando eventuali inserimenti di giocatori o modifiche al proprio organico in vista della prossima stagione.

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O que deu tão errado com o Liverpool de Arne Slot

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