Alisson Juventus i bianconeri devono aspettare il Liverpool | la posizione dei Reds e cosa potrebbe cambiare in futuro

Il club di calcio ha dichiarato di non essere ancora disposto a cedere il portiere al club italiano. La squadra inglese non ha ancora fornito una risposta definitiva alla richiesta di trasferimento e al momento mantiene la posizione di non voler vendere il giocatore. La trattativa resta aperta, ma senza ulteriori sviluppi ufficiali, le parti attendono indicazioni più chiare nei prossimi giorni.

di Francesco Spagnolo Alisson Juventus, il Liverpool al momento non sembra pienamente convinto di lasciar partire il portiere. Le ultimissime sull’affare. Il calciomercato internazionale si accende attorno a una suggestione che scalda il cuore dei tifosi bianconeri: il possibile approdo di Alisson alla Juventus. Il portiere brasiliano, attualmente fermo ai box per un infortunio, è finito prepotentemente al centro delle cronache sportive grazie alle ultime rivelazioni del noto esperto di trasferimenti Fabrizio Romano. Attraverso il suo canale YouTube, Romano ha tracciato il perimetro di una trattativa complessa che vede il club torinese spettatore interessatissimo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Alisson Juventus, i bianconeri devono aspettare il Liverpool: la posizione dei Reds e cosa potrebbe cambiare in futuro Notizie correlate Celik Juventus, il turco resta una possibilità per la Vecchia Signora: la posizione della Roma e cosa potrebbe accadere in futurodi Francesco SpagnoloCelik Juventus, il giocatore continua ad attendere le mosse della Roma sul rinnovo. Alisson Juventus, accelerata decisiva: i bianconeri pronti ad andare fino in fondo. Presentata l’offerta al Liverpool per il portiereAlisson Juventus, accelerata decisiva: i bianconeri pronti ad andare fino in fondo. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Juve-Alisson, la trattativa avanza: l'agente del brasiliano è atteso in Italia. Summit in vista; Alisson apre alla Juventus, il sogno può diventare realtà. Lo scenario; Juventus-Alisson, accordo verbale: l'agente del portiere atteso in Italia; Juventus, si tratta per Alisson con il Liverpool: chiesto lo sconto sul cartellino dopo il sì del portiere, le cifre. Spalletti lo vuole per l’istant team che deve vincere. Alisson Juventus, proposta ufficiale al Liverpool. I bianconeri vogliono chiudere e non intendono fermarsi. Le ultimissimeAlisson Juventus, proposta ufficiale al Liverpool. I bianconeri vogliono chiudere e non intendono fermarsi. Le ultimissime ... calcionews24.com Juventus, assalto ad Alisson: pronta l’offerta al LiverpoolJuventus, tutto su Alisson: Spalletti vuole il brasiliano La Juventus prepara il grande colpo per la porta e punta con decisione su Alisson Becker. Il ... europacalcio.it Incontro molto positivo tra la Juventus e l'entourage di Alisson, rimasto particolarmente intrigato dall'idea di abbracciare l'ambizioso progetto tecnico disegnato da Spalletti. Il Liverpool chiede 15-20 milioni di euro per liberare definitivamente il brasiliano, con - facebook.com facebook #Juventus, pronto un triennale da 4,5 milioni per #Alisson: quanto chiede il #Liverpool x.com