Disastro Juventus la Champions sempre più lontana | come può cambiare il mercato
La Juventus ha subito una sconfitta per 0-2 contro la Fiorentina il 16 maggio, che ha portato la squadra al sesto posto in classifica. La posizione attuale potrebbe cambiare nell’ultima giornata di Serie A, a seconda dei risultati delle altre squadre. La sconfitta ha ridotto le possibilità di qualificarsi direttamente alle competizioni europee, influenzando anche le strategie di mercato per la prossima stagione. La situazione rimane incerta fino alla conclusione del campionato.
La sconfitta per 0-2 contro la Fiorentina del 16 maggio condanna la Juventus ad un momentaneo sesto posto, il quale si potrà concretizzerà o meno nell’ultima giornata di Serie A. La Juventus dovrà affrontare il Torino nel Derby della Mole, fondamentali i tre punti per provare ad accorciare le distanze dal quarto posto, nella speranza di uno stop di Roma, Como e Milan. Se la Juventus, però, dovesse rimanere esclusa dalla competizione più ambita, i piani della società in ottica calciomercato potrebbero cambiare drasticamente. Alisson, Bernardo Silva e John Stones: meno budget e una competizione non così ambita. L’esclusione dalla Champions League 20262027 potrebbe non convincere i tre giocatori – attualmente in Premier League – a valutare la Juventus come una possibile squadra nella quale militare. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
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