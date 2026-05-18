Disastro Juventus la Champions sempre più lontana | come può cambiare il mercato

La Juventus ha subito una sconfitta per 0-2 contro la Fiorentina il 16 maggio, che ha portato la squadra al sesto posto in classifica. La posizione attuale potrebbe cambiare nell’ultima giornata di Serie A, a seconda dei risultati delle altre squadre. La sconfitta ha ridotto le possibilità di qualificarsi direttamente alle competizioni europee, influenzando anche le strategie di mercato per la prossima stagione. La situazione rimane incerta fino alla conclusione del campionato.

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