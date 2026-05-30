L’accordo tra Allegri e il Napoli non è stato firmato. La firma sulla nuova panchina è prevista per dopo il 3 giugno. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata. La trattativa tra le parti prosegue senza annunci pubblici. La data di ufficializzazione resta sconosciuta. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito dai club coinvolti. La situazione rimane in sospeso fino a nuove comunicazioni.

Slitta l’ufficialità di Massimiliano Allegri nuovo allenatore del Napoli. Il tecnico toscano deve prima risolvere il contratto che lo lega al Milan, per poi iniziare la sua avventura all’ombra del Vesuvio. “Massimiliano Allegri è l’allenatore del Napoli in pectore, lo è (quasi) a tutti gli effetti: però per il momento non si dice, non si può ufficialmente, perché prima di prendere carta, penna e calamaio bisognerà arrivare alla risoluzione consensuale con il Milan. C’è da sistemare la situazione contrattuale, perché Allegri resta sul libro paga del Milan con i suoi cinque milioni e mezzo netti e prima di legarsi ad un altro club è chiamato a sciogliere questo patto. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Slitta la firma di Allegri, nessuna novità prima del 3 Giugno

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