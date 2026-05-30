Sky – Uno tra Meret e Milinkovic-Savic andrà via | scelto già il nuovo portiere

Il Napoli sta valutando il mercato per rinforzare il settore dei portieri in vista della prossima stagione. Uno tra il portiere attuale e il centrocampista sarà ceduto, con una scelta già fatta sul nuovo portiere da acquistare. La società ha avviato le prime trattative e le analisi per definire le operazioni di mercato necessarie. La decisione finale dovrebbe essere comunicata nelle prossime settimane.

Il Napoli ha avviato le prime valutazioni di mercato per rafforzare la squadra in vista della prossima stagione, con particolare attenzione anche al reparto dei portieri. Tra i nomi seguiti dal club azzurro emerge quello di Matej Kovar, estremo difensore ceco di proprietà del Bayer Leverkusen e reduce da un’esperienza in prestito al PSV Eindhoven. L’interesse del Napoli per Kovar è stato confermato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio durante un intervento a Sky Sport. Secondo quanto riferito, l’eventuale arrivo del portiere dipenderebbe da una possibile cessione tra Alex Meret e Vanja Milinkovic-Savic, attualmente tra i profili principali per la porta partenopea. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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