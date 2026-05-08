Meret andrà via | è corsa a 2 per il secondo di Milinkovic-Savic!

Il portiere Meret potrebbe lasciare il Napoli alla fine della stagione, aprendo così una corsa a due per il posto di titolare con il serbo Milinkovic-Savic. La società sta valutando le opzioni in vista dell’estate, mentre sul mercato si fanno avanti diversi nomi per rinforzare la rosa. La decisione definitiva sulla porta del club partirà nelle prossime settimane, mentre i tifosi attendono aggiornamenti ufficiali.

Il futuro della porta del Napoli potrebbe avere un altro cambiamento importante in estate. Dopo l’arrivo di Milinkovic-Savic la scorsa stagione, il club azzurro, infatti, starebbe già pianificando le prossime mosse di mercato in vista di un possibile addio di Alex Meret, portiere che ha ormai perso la maglia da titolare. La dirigenza vuole farsi trovare pronta per evitare vuoti in un ruolo così delicato. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino, il Napoli avrebbe iniziato a monitorare alcuni giovani profili europei da inserire accanto a Milinkovic-Savic, indicato ancora una volta come possibile punto di riferimento per la prossima stagione.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Notizie correlate

Napoli, un addio tra Meret e Milinkovic-Savic: scelto già il sostituto! I dettagliIl Napoli inizia a guardare al futuro, dare un’occhiata intorno e capire come muoversi la prossima estate.

Milinkovic-Savic o Meret, l’alternanza funziona? Conte finisce sotto accusaDopo la sfida col Torino è nata la polemica relativa alla gestione dei portieri del Napoli da parte di Antonio Conte.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Calciomercato Napoli, Meret pronto a salutare a fine stagione; Meret pronto all’addio: vuole giocare con continuità, il Napoli valuta il sostituto; Napoli, Meret verso l'addio: il duello perso con Milinkovic-Savic, il contratto e dove può andare; Napoli-Torino, le probabili formazioni: novità Olivera in difesa, ecco chi gioca fra Meret e Milinkovic-Savic!.

Calciomercato Napoli, Meret pronto a salutare a fine stagioneMettere le mani sulla Champions League. E per metterle servirà chi sa usarle per davvero. Vanja Milinkovic-Savic ha dimostrato già di saperlo fare: c’è la sua ... ilmattino.it

Sparnelli: Meret lascerà il Napoli. Notizia freschissima: De Laurentiis vuole solo ConteAntonio Conte, allenatore del Napoli, da diverse settimane ormai sembra avere ormai scelto il portiere titolare. Milinkovic-Savic, ex estremo difensore del Torino, è stato infatti impiegato con contin ... msn.com

Via Meret, il Napoli valuta due nomi per affiancare a Milinkovic-Savic! l Napoli si guarda intorno per il sostituto di Meret” e tra i nomi monitorati dal club azzurro ci sarebbero Konstantinos Tzolakis e Noah Atubolu, entrambi classe 2002 e considerati profili di p - facebook.com facebook

#MilinkovicSavic in ascesa continua: cosa ricordare al #Fantacalcio per il prossimo anno x.com