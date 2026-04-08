Anche la Cgil di Sondrio scende in piazza per il rilancio della sanità pubblica lombarda

Sabato 11 aprile, la Cgil di Sondrio parteciperà a una manifestazione a Milano organizzata a livello regionale. La protesta è stata indetta per difendere il sistema sanitario pubblico e rivendicare il diritto alla salute. La mobilitazione coinvolge diverse sigle e categorie, tutte unite nel chiedere interventi e miglioramenti per il settore sanitario. La partecipazione della città di Sondrio si inserisce in un più ampio movimento di protesta in tutta la Lombardia.

Sabato 11 aprile anche la Cgil di Sondrio sarà a Milano in occasione della mobilitazione regionale per difendere il diritto alla salute e rilanciare la sanità pubblica: “Scendiamo in piazza per il diritto alla salute”.La manifestazione, il cui appuntamento è previsto per le 15 sotto a Palazzo. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Rider a Ferrara: la Cgil scende in piazza per dirittiMercoledì 11 marzo 2026, nel cuore di Ferrara, la Cgil ha avviato una campagna diretta per i lavoratori del delivery.

Vertenza Cittadella. Interviene Pentassuglia. La CGIL chiede intervento su Sanità Pubblica“La vertenza Cittadella della Carità oggi registra un passaggio chiave, non sappiamo quanto decisivo, ma è certamente un segnale che lascia ben...

Temi più discussi: Gruppo Bper: Amleto – essere o non essere: il problema qui è avere; La salute è un diritto, la Cgil scende in piazza; Welfare, formazione e sviluppo: l’agenda del nuovo segretario generale della Cgil di Lecco; Stabilizzate 62 persone a Unieuro. Filt Cgil: Grande risultato, frutto delle lotte del sindacato.

Strage Suviana, anche la Cgil chiede un'accelerazione dell'inchiestaSecondo anniversario della tragedia in cui persero la vita sette lavoratori. Ancora sott'acqua i piani della centrale idroelettrica dove potrebbero esserci elementi utili alle indagini ... rainews.it

Suviana, due anni dopo. La Cgil: Su quella strage verità ancora lontanaBOLOGNA – Sono passati due anni dalla strage di Suviana del 9 aprile 2024, costata sette morti e sei feriti nella centrale idroelettrica di Bargi, gestita da Enel. «E ogni giorno che passa la verità s ... bologna.repubblica.it

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