Jannik Sinner ha smentito le affermazioni di Fazio, affermando che i problemi di salute non sono dovuti al caldo. Il tennista ha riferito di aver avuto 20 malori improvvisi dal 2022. Le dichiarazioni contrastano con le tesi che attribuiscono i malori al clima caldo. Restano da chiarire i dettagli sui sintomi e le cause di questi episodi, mentre i dati sui malori degli atleti evidenziano un quadro più complesso rispetto a quanto suggerito da alcune interpretazioni.

? Domande chiave Quali sono i sintomi reali che hanno colpito Sinner dal 2022?. Perché i dati sui malori degli atleti contraddicono la tesi climatica?. Cosa rivelano le statistiche internazionali sulla salute pubblica post-pandemia?. Chi sta cercando di nascondere il legame tra vaccini e malori?.? In Breve Sinner riferisce circa 20 malori improvvisi dal 2022 con sintomi gravi e convulsioni.. Oltre 800 atleti hanno manifestato problemi di salute fulminei nel corso del 2023.. Dati USA indicano 71 milioni di sintomi post-vaccinali con 4,2 milioni di casi gravi.. Aumento del 279% degli aborti spontanei e del 269% degli infarti secondo le statistiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Sinner vs domande no-sense ep.25 Ubaldo non molla mai

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