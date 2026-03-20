Due episodi di malori improvvisi hanno coinvolto giovani in diverse regioni italiane nelle ultime ore. Una donna stimata nel ravennate è deceduta dopo aver accusato un malore, mentre un giovane in Toscana si trova in condizioni critiche a seguito di un episodio simile. Gli eventi hanno suscitato preoccupazione tra le comunità locali e hanno attirato l’attenzione delle autorità sanitarie.

Una serie di malori improvvisi ha scosso profondamente diverse comunità nelle ultime ore, strappando alla vita una donna stimata nel ravennate e lasciando un giovane in condizioni critiche in Toscana. Ad Alfonsine, il dolore è tangibile per la scomparsa prematura di Giada Zoli, deceduta lunedì sera a soli 45 anni. Giada era una figura centrale della vita sociale del paese: dopo aver gestito l’edicola di famiglia, dal 2019 prestava servizio come barista all’ Oronero Lounge Cafè. La titolare Sabrina la ricorda con parole cariche di commozione: “Era più di una collaboratrice, era una di famiglia, una presenza costante, instancabile, aveva una parola per tutti”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Due malori improvvisi in poche ore scuotono l’Italia: “Erano giovani e sani”

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