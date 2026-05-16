Malori improvvisi al lavoro paura per esalazioni chimiche Scatta l’evacuazione!

A Pontedera, in provincia di Pisa, si è verificato un episodio di emergenza nel pomeriggio, quando tre operai sono stati colti da malori improvvisi all’interno di un magazzino. I lavoratori, impiegati in un punto vendita, sono stati trasferiti in ospedale dopo aver accusato problemi respiratori. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza, che hanno evacuato l’edificio per motivi di sicurezza. Le cause delle intossicazioni sono ancora da accertare, ma si sospetta un’esposizione a sostanze chimiche.

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Momenti di forte tensione a Pontedera, in provincia di Pisa, dove tre operai sono rimasti intossicati durante il turno di lavoro all’interno del magazzino Lidl di via Carpi. L’allarme è scattato dopo che alcuni dipendenti hanno iniziato ad accusare improvvisi malori, facendo temere la presenza di sostanze chimiche nell’aria. Secondo le prime ricostruzioni, all’origine dell’episodio ci sarebbero le esalazioni provenienti da un liquido utilizzato per le operazioni di pulizia all’interno della struttura. I vapori si sarebbero rapidamente diffusi nelle aree vicine, raggiungendo in particolare alcuni lavoratori impegnati nelle immediate adiacenze. Malori improvvisi durante il lavoro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Malori improvvisi al lavoro, paura per esalazioni chimiche. Scatta l’evacuazione! ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Paura al Liceo Muratori. Studente porta in classe un proiettile di mortaio. Scatta l’evacuazione Allarme bomba, paura in Italia: scatta l’evacuazione dopo la segnalazioneMomenti di tensione nella mattinata al Palazzo di Giustizia di Milano, dove una segnalazione telefonica anonima ha fatto scattare l’allarme per la... Il papà va al lavoro, la bimba cerca di svegliare la mamma, ma Barbara Formica era morta nel sonno: dramma ad Ascoli, 45enne lascia due figliBarbara non rispondeva, chiamati i soccorsi Sul posto sono arrivati in pochi minuti i sanitari del 118, inviati dalla ... msn.com Cristina Basso trovata senza vita in casa: il malore improvviso dopo il turno di lavoroCristina Basso, 46 anni, è morta dopo un malore a Mestre. Lascia il marito, due figli e una comunità in lutto. nordest24.it