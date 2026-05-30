Sinner oggi esami al JMedical Poi vacanza e riposo assoluto

Oggi, sabato 30 maggio, il tennista italiano si è recato presso il centro medico JMedical per sottoporsi a una serie di esami. Dopo le visite, ha programmato una vacanza e un periodo di riposo completo, senza impegni sportivi. La giornata si è svolta senza altri eventi pubblici o comunicazioni ufficiali.

(Adnkronos) – Esami per Jannik Sinner. Oggi, sabato 30 maggio, il tennista azzurro arriverà al JMedical, struttura di Torino e di proprietà della Juventus, per alcune analisi dopo il malessere che l'ha colpito al Roland Garros, portandolo all'eliminazione al secondo turno contro Juan Manuel Cerundolo. Sinner ha infatti accusato un colpo di calore che gli. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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#Sinner cerca le risposte: esami approfonditi dopo il malore. E riposo assoluto in vista di Wimbledon Il n.1 al J Medical per sottoporsi a test medici. Poi staccherà la spina fino all'8 giugno prima di cominciare la preparazione x.com

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Darren Cahill su Jannik Sinner che apre Chatrier: Penso che se volessimo scappare dal sole chiederemmo la partita serale o la prima partita su Lenglen. No, lo sapevamo dopo la nostra prima partita. Quindi, per noi, non importava e per noi non è un problem reddit