Sinner cerca le risposte | esami approfonditi e riposo prima di Wimbledon

Il tennista numero uno si è recato al J Medical per sottoporsi a esami approfonditi. Dopo aver effettuato i test, prenderà un periodo di riposo fino all’8 giugno. La pausa precede la partecipazione a Wimbledon, che si svolgerà a fine giugno. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni di salute o sulle motivazioni degli esami. La decisione di fermarsi arriva prima del torneo di Londra.

Quattro parole che spiegano tutto: "Non sono un robot". Le ha pronunciate Jannik Sinner a mente fredda dopo il malessere che lo ha costretto al ritiro al secondo turno del Roland Garros, il torneo in cui si presentava da larghissimo favorito e dopo una serie di 30 vittorie di fila, con cinque Masters 1000 consecutivi in bacheca. Il sogno di completare a Parigi il Grande Slam personale si è infranto contro la più antica legge dell’uomo: un fisico stressato e portato al limite, anche quello di un superatleta che cura ogni dettaglio della preparazione, può presentare il conto della fatica e del superamento dei limiti. Il numero uno del mondo, dopo una cena frugale con il team giovedì sera dopo la partita, ieri mattina ha preso un aereo con destinazione Nizza ed è tornato a casa a Montecarlo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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