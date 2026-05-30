Jannik Sinner non ha disputato partite negli ultimi trenta giorni. Tornerà in campo a Wimbledon, che si svolgerà nel 2025, dopo aver saltato la stagione su terra rossa. La partecipazione al torneo sull’erba rappresenta il primo impegno ufficiale dopo un periodo di stop. La sua presenza su erba segna un passo importante in vista di eventuali future competizioni. Non sono stati annunciati incontri o allenamenti nel frattempo.

Tornerà più forte di prima, perché l’ha già fatto. Volete una prova, tra le tante? L’anno scorso, proprio sullo Chatrier ormai maledetto per lui, si era consumata la più grande delusione della sua giovane carriera: quel vantaggio di due set a zero, e soprattutto quei tre match point consecutivi, svaniti nella finale del Roland Garros contro Carlos Alcaraz. Jannik Sinner ne uscì come pochi avevano immaginato: una prestazione intensa e sublime, proprio di fronte al grande rivale, nella rivincita di Wimbledon, con lo spagnolo che a un certo punto si rivolse al suo angolo urlando, frustrato: "Da fondocampo è molto meglio di me". I giardini di Church Road sono stati il punto in cui la ferita è diventata armatura. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner, la strada per la rinascita: un mese senza tornei, poi Wimbledon e nuove armi sull'erba

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