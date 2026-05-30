La stampa francese ha respinto le accuse secondo cui il tennista sarebbe stato costretto a giocare alle 12. Si afferma che si è trattato di una richiesta del team del giocatore, non di una decisione imposta. La polemica italiana si sta ampliando, con alcuni che criticano la gestione degli orari di gioco. Dopo due giorni di discussioni, le spiegazioni fornite non hanno chiarito completamente la situazione. La questione rimane al centro di un confronto tra media e parte interessata.

Due giorni di interrogativi, poche risposte e una polemica che si allarga tra campo e stampa. Il caso riguarda il presunto ‘blackout‘ di Jannik Sinner nel match contro Juan Manuel Cerúndolo, in cui il numero uno del mondo, avanti e vicino alla chiusura, avrebbe improvvisamente perso ritmo e certezze fino a subire la rimonta. A. L'articolo Sinner, la stampa francese respinge le accuse: “Non è stato costretto a giocare alle 12, è stata una richiesta del suo team. Gli italiani stanno facendo una polemica per.” proviene da. Potrebbe interessarti:. Niente impresa, Sinner si arrende al re Nadal. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Sinner Conferenza Stampa Completa in Italiano Dopo la Vittoria contro Auger-Aliassime | Monte-Carlo

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