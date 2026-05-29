Durante la giornata si è giocato il match tra il francese Rinderknech e un avversario sconosciuto, mentre alle 12 si è svolto l’incontro di Jannik Sinner. La scelta di far giocare il numero uno del mondo a mezzogiorno ha suscitato domande, poiché il giocatore è stato schierato sotto il sole cocente. Gli organizzatori hanno dato priorità al giocatore francese, che ha iniziato la partita dopo le altre.

Un mezzogiorno di fuoco che ha bruciato le ali al più forte giocatore del mondo. E allora la questione sul tavolo non è soltanto la sorprendente eliminazione del grande favorito del torneo, quanto piuttosto la scelta degli organizzatori di mandarlo in campo con il sole a picco sullo Chatrier. Davvero il n.1 del mondo è stato tutelato inserendolo in apertura di programma? È vero, Sinner aveva già giocato in notturna la prima partita contro Tabur, e anche stavolta i francesi hanno voluto premiare un loro tennista (Rinderknech contro Berrettini) nella sessione più pregiata, quella del prime time tv e dei biglietti più costosi, ma Jannik è un... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il francese Rinderknech di sera, Sinner alle 12. Perché fare giocare il n. 1 al mondo sotto il sole?

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