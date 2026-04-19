Infortunio a scuola durante una gara di pallavolo | il Tribunale respinge la richiesta di risarcimento perché la dinamica non è stata provata
Un infortunio avvenuto durante una gara di pallavolo in una scuola ha portato una coppia di genitori a rivolgersi al tribunale contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’assicurazione scolastica. I genitori hanno chiesto un risarcimento, sostenendo che il figlio si fosse fatto male durante l’attività. Tuttavia, il tribunale ha respinto la richiesta, perché non sono stati dimostrati i dettagli della dinamica dell’incidente.
Una coppia di genitori ha citato in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito e la compagnia assicuratrice della scuola dopo un infortunio capitato al figlio durante l’ora di educazione fisica. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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