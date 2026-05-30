Durante il torneo di Roland Garros, Jannik Sinner ha avuto un improvviso crollo durante una partita, attribuito alle alte temperature. Secondo alcune teorie, il suo indice WBGT, che misura il rischio di stress da calore, avrebbe superato i limiti di sicurezza. Sinner, noto per la pelle chiara, ha mostrato segni di affaticamento in condizioni di caldo intenso, evidenziando le difficoltà legate alle alte temperature durante le competizioni sportive.

Il robot si inceppa quando il termometro sale troppo. Anche Jannik Sinner, il numero uno del mondo capace di dare spesso l’impressione di essere programmato per non sbagliare mai, ha un punto debole molto umano: il caldo. A Parigi, durante il match contro Juan Manuel Cerundolo, il campione altoatesino è apparso improvvisamente svuotato, senza energie, quasi irriconoscibile dopo due set controllati senza particolari problemi. Non è la prima volta che succede. Negli ultimi mesi Sinner aveva già mostrato difficoltà simili in condizioni climatiche estreme, tra Cincinnati, Shanghai e Melbourne. A cambiare non è tanto il livello tecnico, quanto la risposta fisica del suo corpo quando caldo, umidità e stanchezza si sommano tutti insieme. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sinner, la pelle chiara e l'indice Wbgt: l'ultima teoria sul crollo al Roland Garros

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