Crollo fisico per Sinner è fuori al secondo turno del Roland Garros

Jannik Sinner è stato eliminato al secondo turno del Roland Garros. Dopo aver vinto i primi due set e aver portato il punteggio sul 5-1 nel terzo, ha accusato un malessere che lo ha costretto a interrompere il gioco. Non è più riuscito a riprendersi e ha ceduto il match. La sua avventura nel torneo si è conclusa con questa sconfitta.

Avanti due set a zero e 5-1 nel terzo, l'azzurro accusa un malessere e non si riprende più PARIGI (FRANCIA) - Jannik Sinner è fuori dal Roland Garros 2026. Il numero uno del mondo va ko in cinque set contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo dopo aver accusato un malessere e dei problemi di stomaco nel corso del match contro il sudamericano. L'altoatesino conduceva 6-3 6-2 5-1 quando ha iniziato a non sentirsi più bene. L'azzurro è rientrato negli spogliatoi per farsi misurare la pressione, ma da lì Cerundolo ha ribaltato tutto, vincendo il terzo parziale 7-5 per poi portare il match al quinto set dominando il quarto... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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ROVESCIONE di Sinner contro Machac

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