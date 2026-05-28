Crollo fisico per Sinner è fuori al secondo turno del Roland Garros

Da ilgiornaleditalia.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Jannik Sinner è stato eliminato al secondo turno del Roland Garros. Dopo aver vinto i primi due set e aver portato il punteggio sul 5-1 nel terzo, ha accusato un malessere che lo ha costretto a interrompere il gioco. Non è più riuscito a riprendersi e ha ceduto il match. La sua avventura nel torneo si è conclusa con questa sconfitta.

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ROVESCIONE di Sinner contro Machac

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