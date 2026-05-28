Jannik Sinner ha perso al Roland Garros dopo aver vinto 30 partite consecutive. Gli esperti di medicina sportiva indicano che il caldo intenso, la disidratazione e il calo cognitivo possono aver influenzato le sue prestazioni durante il match contro Cerundolo. Durante la rimonta dell’avversario, sono stati osservati segnali di affaticamento fisico e mentale. Nessuna altra causa ufficiale è stata comunicata.

Dal caldo estremo alla disidratazione fino al calo cognitivo: la medicina sportiva analizza il match contro Cerundolo e i segnali emersi durante la rimonta dell’argentino. La notizia sportiva è già chiara a tutti: Jannik Sinner è stato eliminato al Roland Garros dopo una serie impressionante di 30 vittorie consecutive. Ma oltre al risultato, a colpire osservatori e addetti ai lavori è stato soprattutto il modo in cui è maturata la sconfitta contro Juan Manuel Cerundolo. Per oltre due set il numero uno del mondo aveva controllato il match senza particolari problemi, prima del crollo improvviso arrivato nel terzo parziale, culminato con l’uscita temporanea dal campo per ricevere assistenza medica e con una progressiva perdita di brillantezza fisica e mentale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Sinner ko al Roland Garros dopo 30 vittorie: gli esperti spiegano cosa può aver inciso davvero sul crollo fisico

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Dramma Sinner, eliminato dal Roland Garros. Il caldo lo ferma, il malore sul 5-1 del terzo set

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