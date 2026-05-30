Un giocatore di alto livello ha dichiarato che per raggiungere i vertici del tennis è necessario avere ambizione, ma per mantenerli bisogna anche saper riconoscere quando è il momento di fermarsi. La frase evidenzia l'importanza di un equilibrio tra desiderio di successo e consapevolezza dei propri limiti. Non vengono menzionate specifiche partite o risultati, ma si sottolinea il concetto che la crescita e la stabilità nel sport richiedono attenzione a questi aspetti.

Quello che fa impressione è come tutto sembrasse facile. Scontato. Quasi noioso. E come di colpo, nel tempo indefinito di un clic, gli stessi gesti siano diventati faticosissimi, anche solo restare in piedi sembrasse un’impresa titanica. Ma la fatica non arriva tutta insieme. Si deposita. Come la polvere sui mobili. Come la sabbia nelle scarpe. Un granello alla volta. Intanto il corpo registra. Registra le notti dormite male, le aspettative, la paura di deludere, il bisogno di confermarsi. Registra perfino il successo. Fa il suo lavoro silenzioso. Finché, a volte tutto assieme, presenta il conto. Quando un atleta che appare quasi meccanico nella solidità mentale come Jannik Sinner va incontro a un crollo improvviso, il confine fra corpo e mente per forza torna a sfumare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner e il limite che i campioni non vedono. Ma c’è

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SINNER viene colpito dai CRAMPI

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