Sinner e il tennis dei ricchi che non vedono la realtà

Il tennista italiano ha commentato i montepremi delle competizioni, affermando che sono troppo bassi rispetto alle aspettative. Le sue parole sono state pronunciate in un contesto in cui il tennis è spesso associato a uno stile di vita esclusivo, lontano dalle difficoltà di molti altri sport o settori. La discussione si concentra sulla differenza tra il valore economico percepito e la realtà quotidiana di chi si avvicina a questa disciplina.

Sinner parla di montepremi bassi, ma il suo sguardo nasce da una bolla che ha trasformato il tennis in un lusso lontano dalla realtà.. (di Marco Ciriello) Jannik Sinner ha detto che i montepremi sono troppo bassi. Lo ha detto dopo aver vinto milioni, in un circuito dove anche chi perde al primo turno guadagna più di un insegnante in un anno. Non è una bestemmia, è una fotografia: il tennis è diventato un mercato, e chi ci vive dentro non vede più la differenza tra il campo e la cassa. Il problema non è Sinner, è il sistema che lo ha cresciuto. Un mondo dove il talento è un investimento, non un dono. Dove ogni colpo vale un contratto, ogni sorriso un brand.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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