Sinner ha perso la partita a Parigi, subendo una sconfitta che viene considerata tra le più dolorose della sua carriera. La gara si è svolta in un orario alle 12, un dettaglio che ha sollevato critiche. La sconfitta ha evidenziato che anche i campioni non sono invincibili e che la fatica può influire sulle performance. La partita ha attirato l’attenzione di chi segue il torneo e ha riacceso il dibattito sulla gestione degli orari di gioco.

Sinner ha perso. E forse questa è una delle sconfitte più dolorose della sua carriera. Perché ci ricorda una cosa semplice, quasi banale, ma che nello sport tendiamo sempre a dimenticare: i robot non esistono. Nemmeno quando si chiamano Jannik Sinner. Nemmeno quando vincono sempre. Nemmeno quando sembrano programmati per non sbagliare mai. Contro Juan Manuel Cerundolo, il meno celebrato dei due fratelli argentini, numero 56 del mondo, Sinner aveva la partita in mano: due set di vantaggio, dominio totale, 5-1 nel terzo set. Sembrava finita. E invece lì è successo qualcosa. La partita: cosa è successo Due turni di servizio persi malissimo. Il terzo set scivolato via 7-5. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - ?Sinner sconfitto a Parigi, viva Sinner: i campioni non sono robot (ma i francesi non dovevano farlo giocare alle 12)

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Sinner super favorito a Parigi, il sorteggio è buono

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Secondo voi, a questo punto, farà ATP 500 in preparazione a Wimbledon (Halle o Queen’s) o sta fermo un mese? Era previsto direttamente Wimbledon dopo Parigi, ma con la previsione di arrivare fino in fondo al RG. Io penso che gli farà bene partecipare ad x.com

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