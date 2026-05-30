Jannik Sinner ha deciso di prendersi una pausa dopo aver vinto cinque tornei Masters 1000 consecutivi, tra cui Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid e Roma. La scelta arriva dopo un intenso periodo di competizioni che ha segnato il suo percorso nel tennis professionistico. Il giocatore ha concluso un ciclo di successi importanti e ora si prende del tempo per riposare, senza ulteriori dettagli sul suo programma immediato.

Anche se avrebbe preferito che le cose andassero diversamente, Jannik Sinner stacca la spina e si “gode” un periodo di riposo dopo un incredibile tour de force da inizio anno che lo ha portato a vincere 5 Masters 1000 consecutivi (Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid e Roma). A tenere banco, inevitabilmente, è il malore contro Juan Manuel Cerundolo che lo ha costretto ad arrendersi al quinto set. La risposta a una condizione che si è già ripetuta in passato potrebbe nascondersi in un particolare gene chiamato MC1R. Di cosa si tratta. Chiamato anche “recettore della melanocortina 1”, è una delle proteine chiave coinvolte nella regolazione del colore della pelle e dei capelli nei mammiferi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sinner e il gene MC1R: cos’è e come potrebbe influenzarlo

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