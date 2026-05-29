Jannik Sinner è stato eliminato al Roland Garros. Si ipotizza che la mutazione del gene MC1R, responsabile dei capelli rossi, possa aver influito sulla sua resistenza al caldo e alla fatica durante il torneo. La presenza di questa variante genetica è stata analizzata come possibile fattore nel rendimento dell’atleta. La ricerca si concentra sull’effetto che il gene potrebbe avere sulla tolleranza alle alte temperature in condizioni di stress fisico.

Il caldo ha avuto un effetto negativo su Jannik Sinner che ha avuto un malore al secondo turno del Roland Garros 2026. Un’ipotesi fa riferimento alla mutazione del gene MC1R, che regala i capelli rossi al campione, ma potrebbe anche influenzare le sue performance atletiche. La mutazione del gene MC1R e la fatica L'influenza del gene MC1R sul sistema nervoso Genetica e approccio moderno allo sport La mutazione del gene MC1R e la fatica Carlo Centemeri, farmacologo clinico dell’Università di Milano, ha spiegato a LaPresse che la questione della mutazione del gene MC1R “va ben oltre il fenotipo estetico“. L’esperto ha chiarito che “il... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Jannik Sinner perde al Roland Garros, ipotesi sul ruolo del gene MC1R: caldo e fatica sotto la lente

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Roland Garros: Sinner si sente male per il caldo, perde ed è fuori dal torneo

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Appunti di viaggio Sono passate ventiquattro ore dalla sconfitta di Sinner. Il velo di tristezza è ancora presente. Sì, presente e pure tanto. Nessuna vergogna ad ammetterlo. Si vince con Jannik. Si perde con Jannik. Ormai è così. Aggiungo solo qualche rifle x.com

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