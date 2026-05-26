Riso | un gene potrebbe rivoluzionarne la produzione

Un gruppo di ricerca cinese ha identificato un gene chiamato WRINKLED1a che regola l'assorbimento e l'uso dell'azoto tra germogli e radici del riso. La scoperta riguarda il modo in cui questo gene influenza il processo di ottimizzazione delle risorse nutrizionali nella pianta. Lo studio si concentra sulle funzioni di questo gene e sul suo potenziale ruolo nel miglioramento delle tecniche di coltivazione del riso.

Un gruppo di ricerca cinese scopre che WRINKLED1a controlla il processo di ottimizzazione dell’azoto tra germogli e radici Nel loro cammino evolutivo, le piante hanno acquisito la capacità di ottimizzare l’assegnazione delle risorse — in particolare l’azoto, essenziale per la crescita e la produttività — adattando il loro sviluppo in base ai nutrienti disponibili al momento. Quando la quantità di azoto è scarsa, esse riducono l’apporto di risorse ai germogli e le dedicano invece alla crescita delle radici, in modo da migliorare l’approvvigionamento di nutrienti. Come si può immaginare, in agricoltura tale adattamento non è visto di buon... 🔗 Leggi su Lucascialo.it

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