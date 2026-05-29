Un ex tennista italiano ha commentato la situazione di Jannik Sinner in vista di Wimbledon, sottolineando la necessità di un’analisi accurata da parte di chi lavora con lui. Ha affermato che è importante preparare il giocatore al prossimo Slam senza timori, considerando eventuali aspetti da risolvere. La dichiarazione evidenzia la volontà di affrontare con lucidità le sfide future, senza entrare nel dettaglio di eventuali problemi specifici.

Lo sport del diavolo ancora una volta ha colpito e a farne le spese, in questa occasione al Roland Garros, è stato Jannik Sinner. Un vero peccato, perché obiettivamente sul 6-3 6-3 5-1 si trovava a un passo dalla vittoria, ma devo ammettere che il ragazzo qualche problema fisico se lo porta dietro da tempo. Houston, abbiamo un problema: dobbiamo dirlo chiaramente, ma solo lui, il suo team e i medici che lo seguono forse sanno come stanno veramente le cose. Da fuori posso supporre di tutto: dalla bulimia tennistica e lo stress da prestazione, al panico, il calore e l’umidità, per non parlare dell’impatto con la soglia del dolore che è una sensazione soggettiva influenzata da fattori organici e dai geni, ma da cui mi tengo alla larga perché è una materia di cui non sono competente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bertolucci: "Sinner, cosa c'è da risolvere in vista di Wimbledon"

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