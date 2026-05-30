Il centro-sinistra sta affrontando una perdita di consensi tra i lavoratori, che si orientano verso la destra. La questione dei salari è al centro del dibattito: come si può aumentare il potere d’acquisto senza entrare in conflitto con le imprese. La crisi di identità della coalizione si intreccia con le tensioni legate alla guerra e ai costi energetici, creando un quadro di incertezza politica e rischi alle prossime elezioni.

? Punti chiave Perché il centro-sinistra rischia di perdere i lavoratori a favore della destra?. Come può la sinistra difendere i salari senza scontrarsi con Confindustria?. Chi sta spingendo il PD verso le politiche belliche della NATO?. Cosa spinge il 70% delle famiglie italiane verso l'astensionismo elettorale?.? In Breve Schlein propone salario minimo per 4-5 milioni di lavoratori coinvolti.. Il 70% delle famiglie italiane fatica a coprire le spese mensili.. Rutte e la Nato alimentano timori su spese militari e conflitto Iran.. Fratoianii e Bonelli propongono legge per recupero salariale basata sull'inflazione..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sinistra al bivio: crisi d’identità e rischi elettorali tra guerra e costi

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