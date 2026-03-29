I drammi della guerra | artigiani stretti tra costi in aumento e ordini in crisi

A un mese dall’inizio del conflitto tra Israele e Iran, l’economia globale mostra segni di difficoltà. Gli artigiani di Padova e Rovigo stanno affrontando aumenti dei costi e una diminuzione degli ordini, trovandosi in una situazione difficile senza ancora una chiara prospettiva di miglioramento. La crisi ha portato a un forte impatto sulle attività locali, con ripercussioni sui mercati e sulle produzioni artigianali.

Ad un mese dall’inizio della guerra voluta da Israele e Stati Uniti contro l’Iran l’economia globale sta vacillando e gli artigiani di Padova e Rovigo iniziano a pagare il conto di una situazione le cui prospettive sono a tutt’oggi estremamente incerte. Secondo una ricognizione di Cna effettuata nei giorni scorsi è l’energia elettrica a guidare la classifica dei rincari seguita da rame, ferro, alluminio e carburanti mentre si registrano rialzi un po’ più contenuti per l’acciaio. Ma non va per nulla bene neppure sul piano della logistica e dei trasporti, con noli marittimi in crescita per la quarta settimana consecutiva. L'ultima rilevazione del Drewry World Container Index, quella del 26 marzo, mostra una crescita dell'indice composito del 5% in una sola settimana, fino a toccare i 2. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - I drammi della guerra: artigiani stretti tra costi in aumento e ordini in crisi Articoli correlati Blocco dei container in partenza, fermo degli ordini, aumento costi"Si fanno già sentire le prime ripercussioni della guerra in Iran e nel Medio Oriente. Venti di guerra in bolletta. L’impatto della crisi: "Tariffe in aumento"Una stangata per le famiglie della provincia di Forlì-Cesena che nel 2025 hanno speso in media 737 euro per la bolletta della luce e 1. Approfondimenti e contenuti su I drammi della guerra artigiani stretti... Temi più discussi: Gigi Riva racconta l’amore in tempi di guerra con il suo nuovo romanzo C’era l’amore a Sarajevo; A Bergamo una mostra fotografica racconta il patrimonio storico, culturale e naturale dell'Ucraina; La vera arte reale ama la pace e odia le guerre; Lo sguardo di Emma, un film potente, semplice, perfetto. La poesia e l'orrore della guerra: il focus nell'AppNel Tema del Giorno i «war poets» che in passato hanno testimoniato il dramma dei conflitti. Nel nuovo numero de «la Lettura», domenica 29 nell'App e martedì 31 in edicola, i versi di oggi da Ucraina, ... corriere.it Mentre la guerra oscura il Medio Oriente, noi che cosa facciamo?È comprensibile il timore per il nostro futuro economico, ma non possiamo trascurare il presente di chi soffre laggiù. famigliacristiana.it Google stringe nuovi accordi per i micro-drammi Lo slancio dell'industria dell'entertainment sui contenuti verticali short-form passa anche da Google e dall'azienda 100 Zeros che può contare su autori come McG, Simon Fuller, Mike Fleiss... - facebook.com facebook #LazioMilan, spazio ai protagonisti purtroppo negativi. Ma #Allegri non fa drammi - @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan x.com