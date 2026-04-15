Farmaci in crisi | l’Italia tra costi alle stelle e rischi geopolitici

L’industria farmaceutica italiana, con una produzione che nel 2025 ha toccato i 74 miliardi di euro, si trova ad affrontare diverse sfide. Tra le principali ci sono l’aumento dei costi e le tensioni geopolitiche, che stanno portando a spostamenti di capitali verso gli Stati Uniti. Questa situazione crea un quadro complesso per il settore, che deve fare i conti con variabili sia economiche che politiche.

L’industria farmaceutica italiana, pilastro del sistema economico nazionale con una produzione che ha raggiunto i 74 miliardi di euro nel 2025, affronta una tempesta perfetta tra instabilità geopolitica e spostamenti massicci di capitali verso gli Stati Uniti. Mentre l’export del settore ha segnato un valore di 69 miliardi di euro nell’ultimo anno, la capacità di garantire l’accesso alle cure in Europa rischia di essere compromessa da una serie di shock logistici e da una competizione globale sempre più sbilanciata verso hub extra-europei. L’impatto dei conflitti sulla catena del valore e il rischio delle carenze. La stabilità....🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Farmaci in crisi: l’Italia tra costi alle stelle e rischi geopolitici Notizie correlate Edilizia in crisi: costi alle stelle, cantieri a rischioIl settore delle costruzioni nella Toscana settentrionale affronta una fase critica, segnata da un aumento dei costi dei materiali e da un... Cia Puglia: "Costi di produzione alle stelle per la guerra, agricoltura in crisi"Prezzo dei concimi in crescita del 30 per cento, gasolio da 90 centesimi a 1,20 euro al litro, è già emergenza. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Industria farmaceutica disperata. La crisi energetica mette a rischio i medicinali; Farmindustria: con la guerra impennata dei costi, a rischio anche i farmaci; Farmaci, l'allarme di Cattani: Se si prolunga il blocco di Hormuz possibili carenze nei prossimi mesi. Ecco quali; Rincari e farmaci a rischio in estate se Hormuz resta chiuso: l’allarme di Farmindustria. Carenza farmaci in Italia cresce, costi alle stelle e scorte ridotteChiusura dello Stretto di Hormuz, farmaci a rischio in Italia dall’estate La chiusura dello Stretto di Hormuz minaccia l’approvvigionamento di farmaci ... assodigitale.it Stretto di Hormuz, farmaci a rischio con la crisi: si teme per paracetamolo, antibiotici e antidiabeticiGuerra e blocco dello Stretto di Hormuz, l'Italia potrebbe faticare a reperire alcuni farmaci nei prossimi mesi ... virgilio.it Un allarme sulle possibili carenze di farmaci in Ue, per gli effetti della guerra tra Iran e Usa e i problemi con lo stretto di Hormuz, arriva dall'analisi di Farmindustria. Ad accendere i riflettori sul rischio è Marcello Cattani, presidente dell'associazione. L'industria f - facebook.com facebook Scatta l'allarme Guerra in Iran, anche i farmaci a rischio razionamento x.com