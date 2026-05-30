Sindaci dem in processione alla festa islamica del Sacrificio

Il sindaco di Modena ha partecipato a una cerimonia religiosa islamica dedicata alla festa del Sacrificio, rivolgendo un discorso davanti a un pubblico presente all’evento. La partecipazione del primo cittadino si è svolta pubblicamente, con il sindaco che ha preso la parola durante la manifestazione. La presenza di rappresentanti delle istituzioni locali in questa occasione religiosa è stata documentata in diversi momenti della giornata.

di Giulia Sorrentino – Il legame tra la sinistra e l’Islam è oramai noto, con il Pd che è arrivato a candidare ben sette bengalesi per le elezioni amministrative di Venezia, registrando un flop totale. Ma questo ponte, oramai indissolubile, passa anche attraverso i momenti di preghiera della comunità, l’apertura di nuove moschee, o eventi del calendario mussulmano. L’ultimo caso si è registrato mercoledì, giorno in cui si celebrava la Festa del Sacrificio, per cui le moschee di tutta Italia hanno scelto (e spesso sono stati concessi) spazi all’aperto per decantare i loro sermoni. La festa in questione coincide con il periodo del pellegrinaggio alla Mecca e prevede preghiere comunitarie e, in molti Paesi, il sacrificio rituale di un animale (pecora, montone, capra o bovino). 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Alla festa del sacrificio islamico anche i sindaci e un parrocoDurante la festa del Sacrificio islamico, chiamata Eid-al-Adha, sindaci e un parroco sono intervenuti in diverse città italiane.

Eid Al Adha 2026, oggi è la Festa del Sacrificio per i musulmani: la preghiera islamica e le polemicheOggi i musulmani celebrano l’Eid Al Adha 2026, la festa del sacrificio, con la preghiera rituale.

Si parla di: Sindaci dem in processione alla festa del Sacrificio; Tragedia alle Maldive, in Italia le salme dei sub: l'arrivo a Malpensa.

Sindaci dem in processione alla festa del sacrificioDa Torino a Reggio e fino a Modena, sempre più amministratori con tanto di fascia partecipano alle celebrazioni dei musulmani ... msn.com