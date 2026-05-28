Durante la festa del Sacrificio islamico, chiamata Eid-al-Adha, sindaci e un parroco sono intervenuti in diverse città italiane. La celebrazione coinvolge comunità musulmane di varie dimensioni, con eventi pubblici e rituali religiosi. Le manifestazioni si svolgono in spazi aperti e moschee, con la partecipazione di fedeli che condividono preghiere e pratiche tradizionali. La festa si svolge in più località contemporaneamente, coinvolgendo cittadini di diverse provenienze.

La festa del Sacrificio islamico, in arabo Eid-al-Adha, in queste ore sta animando molte città italiane, sia quelle più grandi che quelle di dimensioni ridotte. Molte le polemiche per i disagi causati, perché in alcune città le autorità hanno deciso di concedere ai musulmani intere strade per la preghiera, causando inevitabili problemi di viabilità. In altre, invece, le polemiche nascono perché il muezzin, all’alba, intona le cantilene sacre, le preghiere del mattino, che però svegliano chi dopo poche ore deve andare a lavoro e non è interessato alla preghiera. Si tratta di un punto importante, perché la preghiera dei muezzin si diffonde tramite megafoni e, quindi, ha un’ampia risonanza in città, anche in quelle in cui non è permesso per regola comunale causare alcun tipo di rumore molesto prima delle 7 del mattino. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Alla festa del sacrificio islamico anche i sindaci e un parroco

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