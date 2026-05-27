Eid Al Adha 2026 oggi è la Festa del Sacrificio per i musulmani | la preghiera islamica e le polemiche

Notizia in breve

Oggi i musulmani celebrano l’Eid Al Adha 2026, la festa del sacrificio, con la preghiera rituale. La ricorrenza ha suscitato discussioni e polemiche tra le comunità, anche sui social media. La festività, che coinvolge il sacrificio di un animale, rappresenta un momento di riflessione religiosa e tradizione, ma è stata oggetto di confronti pubblici e dibattiti. La celebrazione si svolge in diverse parti del mondo, con incontri e preghiere collettive.