Eid Al Adha 2026 oggi è la Festa del Sacrificio per i musulmani | la preghiera islamica e le polemiche

Da virgilio.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi i musulmani celebrano l’Eid Al Adha 2026, la festa del sacrificio, con la preghiera rituale. La ricorrenza ha suscitato discussioni e polemiche tra le comunità, anche sui social media. La festività, che coinvolge il sacrificio di un animale, rappresenta un momento di riflessione religiosa e tradizione, ma è stata oggetto di confronti pubblici e dibattiti. La celebrazione si svolge in diverse parti del mondo, con incontri e preghiere collettive.

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La sacra ricorrenza dell’Eid Al Adha 2026 prende il via oggi tra la devozione dei musulmani e un’accesa scia di polemiche sul territorio. Se da un lato i fedeli si riuniscono in preghiera, dall’altro la festa islamica deve fare i conti con improvvisi annullamenti di eventi pubblici e duri attacchi di diverse forze politiche, che contestano i riti tradizionali legati agli animali. Al via oggi l’Eid Al Adha 2026 Il 27 maggio segna ufficialmente l’inizio dell’Eid Al Adha 2026, una delle ricorrenze sacre più importanti dell’islam, vissuta con grande intensità dalle comunità presenti in Italia. Questa importante giornata onora la profonda devozione del profeta Abramo ed è caratterizzata da solenni momenti di preghiera comunitaria. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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