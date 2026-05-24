Fine vita | Forno denuncia la carenza di cure palliative in Italia
Un rappresentante delle associazioni ha segnalato una mancanza di cure palliative adeguate in Italia, evidenziando che questa carenza può portare alcuni pazienti a scegliere il suicidio assistito. La distribuzione delle risorse sanitarie varia tra le regioni, influenzando l’accesso alle cure. La situazione è legata anche alle differenze nelle politiche di gestione del sistema sanitario nazionale, che dipendono dal modello di organizzazione regionale.
? Punti chiave Perché la carenza di assistenza spinge i pazienti verso il suicidio assistito?. Come influisce il federalismo sanitario sull'accesso alle cure palliative in Italia?. Cosa rivelano i dati della dottoressa Forno sulla reale paura del dolore?. Quali decisioni prenderà il Senato sul fine vita entro il 3 giugno?.? In Breve Legge 382010 applicata in modo disomogeneo tra le diverse regioni italiane.. Senato discute la normativa sul fine vita entro il prossimo 3 giugno.. Solo 2 o 3 pazienti su 25 mila richiedono l'eutanasia.. Associazione Luca Coscioni segnala il sedicesimo ricorso per suicidio assistito in Toscana.. La dottoressa Barbara Forno ha denunciato la carenza di assistenza per i malati terminali in Italia, evidenziando come il diritto alle cure palliative sia ancora poco garantito nonostante la legge 382010. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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