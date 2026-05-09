Cure palliative l' assistenza domiciliare dei pazienti si rafforza grazie a una nuova donazione

Venerdì, presso il Centro di medicina e prevenzione di un ospedale di Ravenna, è stata consegnata un’automobile donata dall’Istituto oncologico locale alla struttura dedicata alle Cure palliative della provincia. La donazione mira a sostenere l’assistenza domiciliare ai pazienti in fase terminale, contribuendo alla continuità delle attività e alla diffusione di servizi essenziali in questo settore.

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