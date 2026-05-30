Silvia Bonolis è tornata a casa dopo un ricovero durato diverse settimane. La notizia ha suscitato emozioni tra amici e follower, che hanno condiviso messaggi di affetto sui social. La famiglia ha ringraziato chi ha espresso supporto durante il periodo di degenza. La giovane era stata ricoverata in ospedale per motivi ancora non resi noti. La sua ripresa e il ritorno a casa sono stati comunicati attraverso post sui social network.

Un incubo che finalmente finisce. Dopo una lunga degenza, Silvia Bonolis, figlia di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, è tornata a casa. La notizia è arrivata nella serata del 29 maggio direttamente dalla madre, che su Instagram ha condiviso un video con le foto scattate durante le settimane di ricovero, accompagnato da un messaggio stringato ma carico di sollievo: “ Grazie a tutti voi. Finalmente siamo a casa “. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi) Il ricovero era iniziato il 7 maggio scorso e aveva destato subito grande attenzione. Proprio durante la festa della mamma, Bruganelli aveva reso noto attraverso i social che la figlia si trovava ricoverata in ospedale, condividendo un’immagine della ragazza a letto in una struttura sanitaria. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Silvia Bonolis torna a casa dopo il ricovero: le parole di mamma e fratello emozionano il web

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