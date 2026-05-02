Gianmarco Steri ha festeggiato il trentesimo compleanno, ricevendo auguri da amici e familiari. Le sue parole, “Ti guardo e mi riconosco”, sono state condivise sui social e hanno suscitato molte reazioni online. Martina, che le ha pronunciate, ha suscitato emozioni tra gli utenti. La celebrazione si è svolta in un clima di gioia, tra foto e messaggi di auguri pubblicati sui vari canali digitali.

Gianmarco Steri ha spento trenta candeline nelle scorse ore, circondato dall’affetto di chi conta davvero: famiglia, amici e soprattutto Martina De Ioannon, la donna che oggi gli sta accanto e che ha voluto celebrare questo momento con parole che hanno fatto sciogliere i cuori dei fan, emozionando immediatamente il web. “ Ormai só grande, il senso del dovere aumenta ma prosegue un cammino che spero sia ancor più bello ed emozionante “, ha scritto Gianmarco sui social, salutando i vent’anni e abbracciando i trenta con una certa maturità che traspare già dalle sue parole. Ma è stata Martina a rubare la scena con una dedica d’amore che ha il sapore delle dichiarazioni autentiche, quelle che non si scrivono per dovere social ma perché c’è un grande amore da celebrare.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - “Ti guardo e mi riconosco”: le parole di Martina per Gianmarco emozionano il web

Uomini e donne, Martina e Gianmarco in viaggio insieme

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