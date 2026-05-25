Silvia Bonolis è stata ricoverata in ospedale, secondo quanto annunciato da Sonia Bruganelli. La donna ha condiviso il dolore sui social, criticando duramente un ex autore coinvolto nella vicenda. La discussione si è infiammata con commenti e reazioni online, senza ulteriori dettagli sulle cause del ricovero o sulle accuse rivolte. La vicenda resta al centro dell’attenzione mediatica, mentre le parti coinvolte non hanno fornito dichiarazioni ufficiali.

Sonia Bruganelli rivela il ricovero della figlia Silvia Bonolis e scatena una polemica social contro l’ex autore Marco Salvati: tutto quello che è successo. Sonia Bruganelli: Una Festa della Mamma in ospedale. Ci sono momenti in cui i social network smettono di essere uno spazio di intrattenimento e diventano qualcosa di più vero, più urgente. È quello che è accaduto quando Sonia Bruganelli ha condiviso con i suoi follower una foto che nessuno si aspettava: la figlia Silvia, 23 anni, fotografata in un lettino d’ospedale. Il messaggio che accompagnava l’immagine era semplice, diretto e straziante: “Sono la tua mamma ma sei tu che ogni giorno mi insegni la vita. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Silvia Bonolis ricoverata in ospedale: Sonia Bruganelli tra dolore, amore e la durissima risposta a Marco Salvati

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La figlia di Bonolis e Bruganelli è ancora in ospedale, Sonia si sfoga, poi il dolce gesto per Paolo

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Sonia Bruganelli ha attaccato Marco Salvati dopo alcuni messaggi sulla figlia Silvia ricoverata in ospedale. L’ex moglie di Paolo Bonolis ha pubblicato la conversazione sui social, accusando l’autore tv di usare la ragazza nella loro lite.... x.com

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