Silvia Bonolis è stata dimessa il fratello Davide era con lei in ospedale | Mi hai insegnato a vivere ti amo

Da fanpage.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La figlia di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli è tornata a casa. Nelle scorse settimane era stata ricoverata in ospedale. Accanto a lei anche il fratello Davide che oggi, sui social, le esprime il suo amore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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