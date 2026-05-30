Silvia Bonolis è stata dimessa il fratello Davide era con lei in ospedale | Mi hai insegnato a vivere ti amo

La figlia di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli è tornata a casa. Nelle scorse settimane era stata ricoverata in ospedale. Accanto a lei anche il fratello Davide che oggi, sui social, le esprime il suo amore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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La figlia di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis dimessa dall’ospedale, il messaggio della madre: “Finalmente a casa”Silvia Bonolis, figlia di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, è uscita dall'ospedale dopo un periodo di ricovero.

Temi più discussi: La figlia di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis dimessa dall'ospedale, il messaggio della madre: Finalmente a casa; Sonia Bruganelli, il dolore per la figlia Silvia ricoverata in ospedale: il racconto sui social; Sonia Bruganelli e la figlia Silvia: arriva l'esito (dopo il lungo ricovero). Con loro c'era anche Angelo Madonia; Sonia Bruganelli, la figlia Silvia dimessa dall’ospedale. Il dolce messaggio di Davide Bonolis.

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Sono giorni difficili per la figlia di Bonolis e Sonia Bruganelli: è ancora in ospedale, fan preoccupatiSono giorni duri per Silvia Bonolis, la figlia di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis: la giovane è ricoverata da tempo in ospedale. donnapop.it