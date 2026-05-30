Venerdì 5 giugno, il Teatro dei Rozzi ospiterà la 40ª edizione di “Una città per la danza, una città per i bambini”, evento che celebra i quaranta anni di attività di Accademia Siena Danza. La manifestazione si svolgerà con spettacoli dedicati a bambini e giovani e rappresenta il punto conclusivo di un ciclo di iniziative commemorative. La giornata vedrà performance di studenti e coreografi, senza ulteriori dettagli su partecipanti o orari.

Venerdì 5 giugno il Teatro dei Rozzi ospiterà la 40ª edizione di “Una città per la danza, una città per i bambini”, evento che celebra il 40° anniversario di Accademia Siena Danza. In quattro decenni l’Accademia ha unito la provincia di Siena alle massime eccellenze mondiali, stringendo collaborazioni con il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro dell’Opera di Roma, l’Accademia Chigiana, il Balletto di Amburgo. Un percorso d’eccellenza ispirato nel tempo da icone della Danza come Carla Fracci e Roberto Bolle, e supportato da grandi nomi del panorama coreutico e televisivo tra cui Raffaele Paganini, Marco Pierin, Maura Paparo, Garrison La Rochelle, Steve La Chance, André De La Roche e Alessandra Celentano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Siena Danza festeggia quaranta anni di attività

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Una sfida vinta: “Passi di danza” festeggia i 20 anni di attivitàUna scuola di danza di Pisa celebra i suoi vent’anni di attività, segnati da un percorso iniziato in modo improvviso e rapido.

Siena, negozi di vicinato addio: scomparse 707 attività negli ultimi dieci anniNegli ultimi dieci anni, nel territorio senese sono scomparse 707 attività commerciali di vicinato.