Una sfida vinta | Passi di danza festeggia i 20 anni di attività

Una scuola di danza di Pisa celebra i suoi vent’anni di attività, segnati da un percorso iniziato in modo improvviso e rapido. L’idea è nata in uno spogliatoio e, in soli tre mesi, si è trasformata in un progetto stabile e duraturo. Oggi, a distanza di due decenni, la struttura ricorda con orgoglio le tappe di un cammino fatto di passione e dedizione.

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Pisa, 11 maggio 2026 – Un’intuizione nata in uno spogliatoio, trasformata nel giro di tre mesi in un’attività che oggi festeggia vent’anni di storia. “Passi di Danza”, storico negozio specializzato per la danza a Pisa in via Porta a Mare n.17, celebra due decenni di attività e ha ricevuto la targa di riconoscimento per il traguardo raggiunto. Un anniversario che racconta non solo la storia di un’attività commerciale, ma anche quella di un punto di riferimento per generazioni di ballerine, insegnanti e scuole di danza provenienti da tutta la Toscana e non solo. Alla cerimonia di consegna della targa Confcommercio Pisa presente il presidente Confcommercio Pisa Stefano Maestri Accesi, l'assessore al commercio del Comune di Pisa Paolo Pesciatini e la presidente del Gruppo terziario donna Confcommercio Pisa Stefania Zucchelli.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Una sfida vinta: “Passi di danza” festeggia i 20 anni di attività ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sanremo 2026: Sal Da Vinci e il tutorial per ballare Per Sempre Sì Notizie correlate L’azienda festeggia 20 anni di attività e porta i dipendenti in vacanza a CourmayeurCapannori (Lucca), 30 marzo 2026 – Hanno festeggiato venti anni di attività a Courmayeur con 54 persone, tra dipendenti e alcuni clienti dal 26 al 28... Leggi anche: UniBg OnAir, tre anni dopo: “Da sfida a realtà consolidata, una scommessa vinta” Argomenti più discussi: Ricerca contro il cancro: torna l’Azalea per la festa della mamma; Non servono 10.000 passi: ecco quanti bastano davvero per stare bene; Kenta Munaretto: Ho vinto la sfida con me stesso, ora una nuova tappa; GUARDA GLI ULTIMI VIDEO: MOTOCROSS E GOLF, SI PARLA DI PISTE IN CALIFORNIA E DEI PROSSIMI PASSI DI DEEGAN. Una piccola analisi su Ginger Minj, il lipsync e Jane Don't, da un ragazzo autistico. reddit