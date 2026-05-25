Sicurezza stradale Barbieri Confcommercio | Bene alcolock per intervenire su cultura giovani
Un rappresentante di Confcommercio ha commentato positivamente l’introduzione dell’alcolock, uno strumento destinato a intervenire sulla cultura dei giovani riguardo all’uso dei veicoli. La misura si inserisce nelle modifiche al Codice della strada previste per il 2024, con l’obiettivo di ridurre l’uso disinvolto di veicoli, in particolare tra i giovani.
Milano, 25 mag. - (Adnkronos) - “Lo strumento che viene presentato qui oggi ha una logica che va incontro a quelle che sono le modifiche del Codice della strada del 2024, che puntano a combattere un utilizzo un ‘po' allegro' dei veicoli, soprattutto da parte dei giovani. E questo è un aspetto molto importante, considerando che entriamo in un ambito dove veicoli e mezzi di trasporto spesso sono oggetto di situazioni drammatiche che si verificano sulle strade”. Così il segretario generale di Confcommercio, Marco Barbieri, intervenendo al convegno ‘Responsabilità alla guida. Prevenzione, Responsabilità, Sicurezza', in corso nella sede di Confcommercio a Milano. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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