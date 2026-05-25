Milano, 25 mag. - (Adnkronos) - “Lo strumento che viene presentato qui oggi ha una logica che va incontro a quelle che sono le modifiche del Codice della strada del 2024, che puntano a combattere un utilizzo un ‘po' allegro' dei veicoli, soprattutto da parte dei giovani. E questo è un aspetto molto importante, considerando che entriamo in un ambito dove veicoli e mezzi di trasporto spesso sono oggetto di situazioni drammatiche che si verificano sulle strade”. Così il segretario generale di Confcommercio, Marco Barbieri, intervenendo al convegno ‘Responsabilità alla guida. Prevenzione, Responsabilità, Sicurezza', in corso nella sede di Confcommercio a Milano. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sicurezza stradale, Barbieri (Confcommercio): "Bene alcolock per intervenire su cultura giovani"

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