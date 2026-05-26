Ogni tre minuti si verifica un incidente stradale nel paese, con oltre tremila decessi all’anno. L’obiettivo europeo di ridurre del 50% vittime e feriti gravi entro il 2030 non è ancora raggiunto. Confcom e Confmobilità Assomobilità hanno lanciato un appello sulla necessità di aumentare l’attenzione sulla sicurezza stradale, promuovendo misure come l’uso dell’alcollock e la sensibilizzazione tra gli automobilisti.

Milano, 25 mag. (Adnkronos) - Un incidente ogni tre minuti, oltre tremila morti in un anno e un obiettivo europeo ancora lontano: dimezzare vittime e feriti gravi entro il 2030. Sono i numeri Aci-Istat sull'incidentalità stradale a fare da sfondo all'incontro 'Responsabilità alla guida. Lavorare per la prevenzione a partire dalla consapevolezza', promosso a Milano da Confcommercio Milano Lodi Monza Brianza, Confmobilità Assomobilità e Autobynet, nella sede di Palazzo Castiglioni. Nel 2024, secondo i dati Aci-Istat, in Italia si sono registrati 173.364 incidenti stradali con lesioni a persone, con 3.030 morti e 233.853 feriti. Nel primo semestre 2025 il quadro mostra un miglioramento, ma resta critico: ogni giorno sulle strade italiane si contano ancora 455 incidenti, 614 feriti e oltre 7 vittime. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sicurezza stradale, prevenzione, alcolock e consapevolezza: appello da Confcom e Confmobilità Assomobilità

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Sicurezza stradale: perché la prevenzione inizia dalla consapevolezza | Confcommercio Mobilità

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