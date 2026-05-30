Sicurezza nei parchi | unità cinofile contro spaccio e degrado

Le unità cinofile pattugliano i parchi e le fermate per contrastare lo spaccio e il degrado. Nuovi comuni si sono aggiunti all’operazione, rafforzando la presenza nelle aree più frequentate. Le forze dell’ordine utilizzano cani addestrati per individuare sostanze illegali e segnalare comportamenti sospetti. Le attività si concentrano in zone con maggiori criticità, con controlli regolari e sorveglianza rafforzata. Nessuna informazione su arresti o sequestri al momento.

? Punti chiave Come opereranno le unità cinofile nei parchi e alle fermate?. Quali nuovi comuni si uniscono per contrastare lo spaccio?. Perché la sorveglianza stradale non basta più a garantire sicurezza?. Come influirà il controllo del vicinato sulla criminalità giovanile?.? In Breve Convenzione estesa a Bovolenta e Cartura per coprire cinque comuni dell'area Pratiarcati.. Unità cinofila operativa in parchi, aree scolastiche e fermate autobus per rilevare stupefacenti.. Collaborazione con quattro stazioni Carabinieri e due Compagnie territoriali contro spaccio e gioco d'azzardo.. Controllo del vicinato attivo ad Albignasego e Casalserugo per segnalare anomalie nel territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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IL FIUTO DEL CANE GARANT METTE ALLE STRETTE GLI SPACCIATORI DI BORGO STAZIONE E UDIN... | 23/03/2026

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