Catania unità cinofile nelle scuole | blitz contro lo spaccio
A Catania, nelle scuole sono state svolte operazioni di controllo con unità cinofile per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti. Durante i controlli, i cani hanno segnalato la presenza di droga in alcune strutture scolastiche. A seguito di queste verifiche, sono state identificate e segnalate alla Prefettura alcune persone ritenute responsabili di aver portato o nascosto sostanze proibite all’interno degli edifici scolastici. Le autorità continuano a monitorare la situazione nelle scuole della zona.
? Punti chiave Cosa hanno trovato i cani nelle scuole durante i controlli?. Chi è stato segnalato alla Prefettura dopo il blitz?. Come reagiscono gli studenti davanti all'arrivo delle unità cinofile?. Dove sono state rinvenute le dosi di droga tra i banchi?.? In Breve Controlli estesi a venti istituti scolastici catanesi per l'anno accademico 20252026.. Unità cinofile Ares, Briska, Maui, Rex e Zago operano nei luoghi comuni.. Ritrovate dosi di droga nei bagni e segnalato un giovane alla Prefettura.. Operazioni dell'Ufficio prevenzione generale proseguiranno durante la stagione estiva.. La Polizia di Stato ha intensificato i controlli in venti istituti scolastici catanesi durante l’anno accademico, impiegando unità cinofile per contrastare lo spaccio e l’uso di sostanze stupefacenti tra gli studenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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